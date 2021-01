Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau - Fahrzeug aufgebrochen 17.01.2021, 18:00 Uhr - 18.01.2021 05:53 Uhr

Mainz-Weisenau (ots)

In der Nacht von Sonntagabend auf Montagmorgen wurde in der Laubenheimer Straße in Mainz-Weisenau ein Transporter aufgebrochen. Der Halter des Fahrzeuges stellte am Montag gegen 05:53 Uhr fest, dass die Seitenscheibe des Transporters eingeschlagen wurde. Im Inneren versuchten bislang unbekannte Täter eine Schublade aufzuhebeln. Der oder die Täter konnten unter anderem eine Tankkarte und den Fahrzeugschein entwenden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

