Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Sachbeschädigung- Möbel fliegen aus 18.Stock 15.01.2021, 19:00 Uhr - 15.01.2021, 19:30 Uhr

Mainz - Oberstadt (ots)

Am Freitagabend hörte ein Anwohner in der Göttelmannstraße zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr einen lauten Knall. Grund dafür waren Möbel, die vom Dach des 18-stöckigen Wohngebäudes geflogen sind. Eine massive Bank aus Holz und Eisen sowie ein Tisch wurden durch unbekannte Täter über die Brüstung gehoben und von der Dachterrasse des Hauses geworfen. Im 4. Obergeschoss schlugen die Möbel gegen die Hauswand bevor sie letztlich unten auf den Boden krachten. Weil durch die Tat glücklicherweise keine Personen verletzt wurden, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

