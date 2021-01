Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen 14.01.2021, 22:10 Uhr

Mainz-Neustadt (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es gegen 22:10 Uhr in der Mombacher Straße zu einem verbotenen Autorennen zwischen zwei Fahrzeugen. Einer Streife der Bundespolizei sind die Autos, ein weißer BMW X5 und ein neuer Mercedes CLA 180, in der Mombacher Straße stadtauswärts mit hoher Geschwindigkeit aufgefallen. Auf der Hochtangente gaben die Fahrzeuge dann Vollgas bis zu einem Tempo von 145km/h. An der rotzeigenden Ampel zur Rheinallee blieb lediglich der Mercedes stehen. Dieser konnte im Anschluss durch die Polizei kontrolliert werden. Der weiße BMW X5 flüchtete über die Auenstraße in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

