Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/Lkrs. KN) Benzinbettler (13.08.2020)

Stockach (ots)

Am Donnerstag gegen 18.15 Uhr wurde dem Polizeirevier Stockach mitgeteilt, dass auf der B 34 zwischen Espasingen und Radolfzell ein Mann wegen Treibstoff Geld erbetteln würde, um seine Frau in Stuttgart besuchen zu können. Er gab weiterhn an, dass er das Geld zurückzahlen würde. Der Zeuge erkannte die Betrugsmasche und informierte die Polizei. Bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung konnte der Zeuge beobachten, wie der Bettler mehrere Autofahrer ansprach und Geld erbetteln wollte. Zu einer Übergabe von Geld kam es nicht. Bei der Überprüfung des 41-jährigen Mannes stellte sich heraus, dass dieser bereits mehrfach in dieser Art und Weise in Erscheinung getreten ist. Er wird nun wegen versuchten Betruges angezeigt.

