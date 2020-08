Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Lkrs. KN) Fahrzeug macht sich selbständig (13.08.2020)

Singen (ots)

Nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr ein in der Ringstraße abgestellter Audi. Der Pkw rollte deshalb auf einen ebenfalls geparkten Kia. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 2.000 Euro. Aufgrund Nicht-Erreichbarkeit des Halters und der abschüssigen Straße musste der Audi von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell