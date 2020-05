Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zwei Frauen bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

A 27 (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin befuhr den linken Fahrstreifen, als sie nach derzeitigen Erkenntnissen kurz hinter dem Bremer Kreuz ins Schleudern geriet und sich überschlug. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Die 19-Jährige und ihre 20-jährige Beifahrerin wurden nach ersten Erkenntnissen lebensbedrohlich verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Weitere Fahrzeuge waren nach derzeitigen Erkenntnissen nicht an dem Unfall beteiligt. Die Unfallursache ist bislang unbekannt. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Außerdem musste das Auto abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Autobahn zudem vollständig gesperrt.

