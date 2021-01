Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Versuchter Einbruchsdiebstahl 16.01.2021, 16:30 Uhr - 19.01.2021, 17:45 Uhr

Mainz-Altstadt (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 16:30 Uhr bis Dienstag, 17:45 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Heidelbergerfassgasse einzubrechen. Der Eigentümer stellte am Dienstag gegen 17:45 Uhr an der Haupteingangstür sowie im rückwärtigen Bereich Einbruchsspuren fest. In das Geschäft konnten die Einbrecher jedoch nicht eindringen, sodass es bei dem Versuch blieb.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

