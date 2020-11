Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger schwer verletzt

Stuttgart-SüdStuttgart-Süd (ots)

Bei einem Unfall an der Straße Neue Weinsteige erlitt ein 25-jähriger Fußgänger am Donnerstag (19.11.2020) schwere Verletzungen. Ein 45 Jahre alter Autofahrer war gegen 18.30 Uhr mit seinem Rover in der Straße Neue Weinsteige in Richtung Innenstadt unterwegs. Als auf Höhe der Bushaltestelle Falbenhennenstraße ein 25-jähriger Passant die Fahrbahn überqueren wollte, stieß er mit diesem zusammen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten jungen Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Seien Sie sowohl als Fußgänger und Radfahrer, als auch als Autofahrer während der Dämmerung und bei Dunkelheit besonders aufmerksam. - Passen Sie als Autofahrer Ihre Geschwindigkeit der Witterung und den Sichtverhältnissen an. - Tragen Sie als Fußgänger und Radfahrer bei Möglichkeit helle und reflektierende Kleidung. Als sichere Accessoires können auch sogenannte Klackbänder und Warnwesten benutzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell