Polizei Essen

POL-E: Essen: Auto kracht in geparkten Lkw - Zeugen gesucht

EssenEssen (ots)

45139 E-Frillendorf: Am Mittwochmorgen (11. November, 05:45 Uhr) befuhr ein 42-jähriger Oberhausener die Frillendorfer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe eines Holzhandels krachte er mit seiner Fahrzeugfront in das Heck des Aufliegers eines geparkten Lkw. Der 42-Jährige gab an, dass ein neben ihm fahrender Kia einen Fahrstreifenwechsel durchführte und er stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In Folge dessen habe er die Kontrolle über seinen VW Lupo verloren und sei in den Auflieger gefahren. Der oder die Fahrer/in des Kia habe nicht angehalten. Der Oberhausener musste von der Feuerwehr aus dem stark beschädigten Auto befreit werden. Er wurde anschließend einem Essener Krankenhaus zugeführt, wo er stationär behandelt werden musste. Das Verkehrsunfall-Team hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 0201/829-0 entgegen. /PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell