Polizei Essen

POL-E: Essen: 14-jähriger Fußgänger von Auto zu Boden gerissen - Zeugenaufruf

EssenEssen (ots)

45355 E-Borbeck: Am 05. November gegen 7:45 Uhr, überquerte ein 14-jähriger Fußgänger einen "Zebrastreifen" an der Fürstäbtissinstraße gegenüber des Bahnhofs Borbeck. Er kam aus Richtung Schloßstraße und nutzte den Fußgängerüberweg in einer Rechtskurve. Der junge Mann wurde plötzlich zu Boden gerissen und verspürte leichte Schmerzen. Nachdem ihm kurzzeitig schwarz vor Augen geworden war, stellte er anschließend fest, dass seine Jacke zerrissen war. Er blieb nahezu unverletzt. Der 14-Jährige konnte sich noch an einen Kleinwagen erinnern, der ihn womöglich mit dem Außenspiegel erfasste. Der Fahrer / die Fahrerin des Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Verkehrsunfall-Team des Verkehrskommissariats 1 sucht in diesem Zusammenhang nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen. /PaPe

