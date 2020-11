Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-NordStuttgart-Nord (ots)

Drei Leichtverletzte und 60.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Donnerstagabend (19.11.2020) in der Mia-Seeger-Straße ereignet hat. Eine 18 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war gegen 23.10 Uhr in der Mia-Seeger-Straße in Richtung Wartbergstraße unterwegs, als sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und insgesamt gegen drei geparkte Autos prallte. Sie und ihre beiden 18 Jahre alten Mitfahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um die Verletzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell