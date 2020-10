Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Einbruch in Firma (Nachtragsmeldung)

Karlsruhe (ots)

Wie bei den weiterführenden Ermittlungen bekannt wurde, wurden bei dem in Rede stehenden Einbruch in ein Firmengebäude in der Stegwiesenstraße in Bruchsal technische Geräte im Gesamtwert von ca. 50000 Euro entwendet. Der Sachschaden am aufgebrochenen Fenster liegt in Höhe von 1000 Euro.

