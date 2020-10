Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Karlsruhe (ots)

Ein 18-Jähriger steht in dringendem Tatverdacht am frühen Samstagmorgen im Koyweg einen Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben. Gegen 01.15 Uhr beschädigte der Fahrer eines Audi insgesamt drei geparkte Fahrzeuge. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Im Rahmen der Fahndung konnte der 18-Jährige neben dem stark unfallbeschädigten Audi in der Rintheimer Straße angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,2 Promille. Der Beschuldigte wurde zur Wache gebracht. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein einbehalten. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

