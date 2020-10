Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Einbrecher stehlen Schmuck aus Wohnung

Karlsruhe (ots)

Zwei unbekannte männliche Täter brachen am Freitagabend in eine Wohnung in Diedelsheim ein und entwendeten einige Schmuckstücke.

Gegen 18:25 Uhr schlugen die Täter ein an der Hinterhausseite befindliches Küchenfenster ein und gelangten so in die Wohnung in der Breslauer Straße. Dort stahlen sie Schmuck im Wert von ca. 3.500 Euro. Der an dem Fenster entstandene Sachschaden ist bislang unbekannt.

Die Überwachungskamera zeichnete einen der beiden Täter auf. Er trug eine helle Baseball Cap, sowie eine helle Kapuzenjacke und eine dunkle Hose. Er war schlank und hellhäutig mit osteuropäischem Gesichtszügen und hatte einen 3-Tage-Bart. Das Polizeirevier Bretten bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07252/5046-0.

David Bortolin, Pressestelle

