POL-KA: Karlsruhe - Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine 42-jährige Fahrradfahrerin wurde bei einem Unfall mit einem Pkw am Freitagabend, 19 Uhr, in Karlsruhe-Hagsfeld leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Karlsruher Straße / Waldeckstraße. Der unfallverursachende Pkw befuhr die Waldeckstraße und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Karlsruher Straße abbiegen. Er hielt an, achtete aber nicht auf die den Fahrradstreifen der Karlsruher Straße benutzende 42-jährige Radfahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin leicht verletzt wird.

Der den Unfall verursachende Autofahrer war alkoholisiert, sein Führerschein wurde einbehalten.

