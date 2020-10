Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Einbrecher flüchten ohne Diebesgut

Bad Schönborn (ots)

Offenbar nicht fündig wurden Einbrecher am Samstag in der Zeit von 21.00 Uhr bis 23.00 Uhr in einem Haus in Mingolsheim. Die Täter drangen über ein Fenster in das Wohnhaus ein und durchwühlten alle Zimmer. Nach einem ersten Überblick gaben die Geschädigten zumindest wegen möglicher gestohlener Gegenständen Entwarnung. Dafür entstand durch das gewaltsame Eindringen ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Bad Schönborn hat die Ermittlungen aufgenommen.

