POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Bäckereifiliale; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Bäckereifiliale in der Plöck, Ecke Märzgasse ein. Ob etwas entwendet wurde, steht ebenso wenig fest, wie der angerichtete Sachschaden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

