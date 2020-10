Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Kripo sucht nach gefährlicher Körperverletzung an Tankstelle Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Sonntag gegen 05.25 Uhr im Bereich der Zapfsäulen der in der Amalienstraße gelegenen Aral-Tankstelle einen 23-jährigen Mann gegen den Kopf geschlagen und auf ihn eingetreten. Anschließend flüchteten die beiden Männer unter Begleitung eines Dritten in Richtung Mühlburger Tor.

Das Opfer kam in eine Klinik, da es kurzzeitig besinnungslos war. Offenbar erlitt es einen Jochbeinbruch und muss dort noch stationär verbleiben.

Die beiden Täter werden auf ein Alter von etwa 25 Jahren geschätzt. Einer ist etwa 180 cm groß, schlank, von mitteleuropäischer Erscheinung mit kurzem, blonden Haar. Er trug eine dunkelgrüne Kapuzenjacke mit auffällig weißem Streifen am linken Oberarm, dazu hatte er eine Bluejeans an und trug schwarze Sportschuhe.

Sein Tatgenosse wird auf eine Größe von 175 cm geschätzt, ist von arabischer Erscheinung, auch schlank und trägt kurzes, braunes Haar. Bekleidet war dieser mit einem dunklen Jogginganzug der Marke Nike, an den Hosenbeinen ein roter Längsstreifen. Zudem trug er unter dem Oberteil noch ein weißes Kapuzenshirt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise, die beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegengenommen werden.

