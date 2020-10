Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Forst - Ermittlungen nach Schlägerei in Gaststätte

Forst (ots)

Nach einer Schlägerei in einer Gaststätte in Forst, die am Samstag gegen 23.30 Uhr der Polizei gemeldet worden ist, ermittelt nun der Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard.

Wie erste Feststellungen der hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Bruchsal ergeben haben, kam es wohl nach anfänglichen Beleidigungen eines 31-jährigen Rumänen, der kurz zuvor gemeinsam mit seinem 57-jährigen Vater und zehn weiteren Begleitern in das Lokal gekommen war, zur körperlichen Auseinandersetzung mit bereits anwesenden Landsleuten. Neben Tritten und Schlägen sei auch eine Flasche gegen den Kopf eines Opfers geschlagen worden, welches eine Platzwunde erlitt. Bisher wird außer Vater und Sohn noch ein 33-jähriger Freund des Sohnes als Beschuldigter geführt. Weitere Ermittlungsergebnisse gilt es noch abzuwarten.

