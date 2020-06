Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubversuch am helllichten Tag

Menden (ots)

Polizei sucht Zeugen. Am gestrigen Dienstag, kurz vor 16 Uhr, wurde eine 57 jährige Mendenerin Opfer eines Überfalls. Sie beging den Fußweg der Oberen Promenade und passierte den dortigen Tunnel. Vor den Bahnschranken saß ein Mann auf einer Bank und band sich die Schuhe zu. Als die Mendenerin weiter ging, stand diese Person plötzlich maskiert und mit einem Messer in der Hand neben ihr und forderte in akzentfreiem Deutsch die Herausgabe ihres Handys und Bargeld. Als die Geschädigte ihren mitgeführten Regenschirm erhob, drehte sich der Täter um und flüchtete ohne Beute durch den Tunnel in Richtung Innenstadt. Den Täter kann ich wie folgt beschreiben: - männlich - akzentfreies Deutsch - helle Haut - ca. 175cm - 185cm groß - schlank - blaue Kapuzenjacke - blaue Hose - Einwegmaske (blau)

Die Polizei in Menden (Tel.: 02373-9099-0 oder 9099-6129) sucht nun Zeugen des Vorfalls. In diesem Zusammenhang wird ein Radfahrer als Zeuge gesucht, der kurz nach der Tat in Richtung Tunnel fuhr.

