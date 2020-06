Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einladung zum Pressegespräch: Online statt Schulhof

Märkischer Kreis/Wiblingwerde (ots)

Datum: Donnerstag, 18. Juni, 12 Uhr an der Reformierten Kirche Wiblingwerde, Nachrodter Straße/Am Dorfplatz

Die wichtigsten Tipps für Fahrrad-Kinder gibt es bald online.

Drahtesel verkehrssicher? Helm auf? Abbiegen und Spur halten geübt? Eigentlich bekommen Fahrradkinder das Training dafür in der Grundschule. Kinder tasten sich, begleitet von Radfahrausbildern der Polizei und Lehrern, in den Verkehrsraum vor. Am Ende gibt es von der Polizei einen Fahrrad-Pass. Doch in Pandemie-Zeiten ist alles anders. Leider können wir die Corona-Monate nicht in wenigen Schultagen vor dem Ferienstart nachholen. Deshalb haben sich unsere Radfahrausbilder etwas Besonderes ausgedacht: Sie präsentieren die wichtigsten Tipps in mehreren Videos. So können Eltern mit ihren Kindern individuell üben. Das ersetzt zwar nicht den Live-Unterricht, ist aber immerhin ein kleiner Ausgleich.

Die letzten Szenen werden am Donnerstag in Wiblingwerde gedreht. Wir laden herzlich ein zum Pressegespräch, um das Projekt zu präsentieren und für persönliche Fragen Rede und Antwort zu stehen.

