Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Garageneinbrecher unterwegs

Neuenrade (ots)

Unbekannte haben im Laufe der vergangenen Woche versucht, in eine Garage in Berentrop einzubrechen. Am Montagabend bemerkte der Inhaber die Hebelmarken. Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen.

