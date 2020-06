Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Schule

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in die Grundschule Auf der Wahr an der Südstraße eingebrochen. Sie drangen durch ein Oberlicht in einen Klassenraum ein. Am Sonntagabend gegen 19 Uhr waren die Schäden noch nicht vorhanden. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell