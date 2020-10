Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkener Radfahrer beschädigt Pkw

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagnachmittag touchierte ein betrunkener Fahrradfahrer in Karlsruhe einen geparkten Pkw.

Gegen 16:15 Uhr fuhr der 61-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Lissenstraße. Als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle verlor, beschädigte er einen geparkten Pkw an der Motorhaube. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Ein von den Beamten durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Radfahrer wurde zur Blutentnahme mit auf das Polizeirevier genommen.

