POL-KA: (KA) Oberderdingen - Unfall an Kreuzung mit hohem Sachschaden

Am Freitagabend ereignete sich ein Unfall zwischen zwei Pkw´s an einer Kreuzung in Oberderdingen.

Gegen 19:50 Uhr bog der Unfallverursacher mit seinem 9-Sitzer-Pkw und vier Mitfahrern, von der Attenbergstraße kommend, links in die Kreuzgartenallee ein. Der Beschuldigte kollidierte mit der von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 23-Jährigen. Die Frau, sowie ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher und seine Insassen erlitten keine Schäden.

An beiden Autos entstand jeweils ein Sachschaden von 10.000 Euro

