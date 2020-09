Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtrag: Mutmaßlicher Brandstifter aus Bemerode erliegt seinen schweren Verletzungen

Hannover (ots)

Bereits am Freitag, 11.09.2020, hat es in Hannover-Bemerode in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lange-Hop-Straße gebrannt. Eine 70-jährige Frau hat sich rechtzeitig vor den Flammen gerettet, ihr 44-jähriger Sohn ist durch die Rettungskräfte aus der Wohnung geborgen und wiederbelebt worden. (wir berichteten dazu am 14.09.2020, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4705495 )

Nach aktuellen Erkenntnissen der Brandermittler der Kriminalpolizei Hannover erlag der 44-jährige Mann nunmehr im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. /nzj

