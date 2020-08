Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 17-Jährige in Bus belästigt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 15 Uhr, stieg eine 17-Jährige aus Recklinghausen am Hauptbahnhof in den SB20 ein. An der Haltestelle "Viehtor" stieg ein ihr unbekannter Mann in den Bus ein und setzte sich neben sie. Nach Angaben der 17-Jährigen versuchte er sie zunächst in ein Gespräch zu verwickeln und fasste dann an ihren Oberschenkel. Beide stiegen an der Haltestelle "Neumarkt" aus. Der mutmaßliche Täter ging in Richtung Herne weg. Die 17-Jährige beschrieb den Mann folgendermaßen: ca. 50 Jahre alt, etwa 1,80m groß, schlank, dunkelhäutig, graue kurze Haare, dunkle Augen, Hautwucherungen im Bereich der Augen (beschrieben als "wildes Fleisch"), auffällig große Nase, sprach schlecht Deutsch/eher Englisch, beige Hose, schwarzes Oberteil. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall im Bus mitbekommen haben und/oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

