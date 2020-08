Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Autofahrer verunglückt beim Wenden

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Flaesheimer Straße sind am Donnerstag, gegen 14 Uhr, zwei junge Männer verletzt worden. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Datteln war in Richtung Haltern am See unterwegs und wollte dann auf der Flaesheimer Straße wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem LKW, der ebenfalls in Richtung Haltern fuhr. Durch den Aufprall wurde das Auto des 23-Jährigen noch gegen einen geparkten LKW geschleudert. Der 23-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, sein 23-jähriger Beifahrer aus Datteln wurde schwer verletzt. Beide kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Auto sowie der LKW wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt.

