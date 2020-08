Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Einbruch auf Max-Reger-Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Max-Reger-Straße sind am Donnerstag unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter hebelten über das Schlafzimmerfenster auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute über den Garten in unbekannte Richtung. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

