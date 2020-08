Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Marl: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Bei einer Unfallflucht auf der Dimker Allee wurde am Donnerstag ein Motorrad beschädigt. Nach dem Verursacher wird noch gesucht. Die orangefarbene Honda stand am Straßenrand. Eine Anwohnerin hatte gegen 20.30 Uhr ein verdächtiges Geräusch gehört, wenig später meldete sich ein unbekannter Mann bei ihr und fragte, wem das Motorrad gehöre. Bei dem Fahrer des Motorrads hatte sich dann allerdings niemand mehr gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Motorrad von einem anderen Fahrzeug möglicherweise beim Zurücksetzen umgefahren. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Marl:

Am Marler Stern an der Bergstraße wurde am Donnerstag, zwischen 13.50 Uhr und 14.15 Uhr, ein schwarzer 5er BMW angefahren und beschädigt. Das Auto stand zur Unfallzeit auf dem unteren Parkdeck. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Bei einer Unfallflucht auf der Max-Planck-Straße ist am Donnerstag, zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr ein roter Citroen C4 Picasso beschädigt worden. Der Verursacher hat sich nicht um den Schaden von rund 1.200 Euro gekümmert.

Hinweise nehmen die Verkehrskommissariate in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

