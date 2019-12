Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Zahlreiche Verstöße bei Schwerpunktkontrolle

Kreis Viersen (ots)

Da staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht, als sie an einem Kreisverkehr das Verhalten von Autofahrern unter die Lupe nahmen. Sie verwarnten 44 Pkw-Fahrer und Fahrerinnen, weil sie beim Abbiegen aus dem Kreisverkehr keinen Blinker eingeschaltet hatten. Weiter wurden bei den kreisweiten Kontrollen unter anderem fünf Handy-Verstöße und ein Rotlichtverstoß geahndet. Es staunten aber auch einige Radfahrer nicht schlecht, die in Lobberich an einer viel befahrenen Kreuzung das STOP-Schild missachteten und teils in waghalsigen Manövern die Kreuzung passierten: Gleich acht Verstöße ahndeten die Einsatzkräfte hier. Insgesamt ahndeten die Beamtinnen und Beamten 58 Verstöße von Autofahrern und 22 Verstöße von Radfahrern. /wg (1523)

