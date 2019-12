Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei Radfahrende stoßen zusammen - Viersenerin leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr fuhr eine 73-jährige Viersenerin auf ihrem Pedelec in einem Park auf der Dr.-Carl-Schaub-Allee. Als sie an einer Hausecke nach rechts abbog, kam ihr auf ihrer Fahrspur ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer aus Viersen entgegen, der in Höhe einer Parkbank zwei Frauen ausgewichen war. Beide Radfahrenden kollidierten und stürzten. Die 73-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1521)

