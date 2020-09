Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtrag Öffentlichkeitsfahndung: 82-Jähriger aus Rethen nicht länger vermisst

Hannover (ots)

Camilj M. aus Laatzen-Rethen gilt nicht länger als vermisst. Er ist bereits am Samstagabend (12.09.2020) in ein Krankenhaus in Hannover eingeliefert worden. Inzwischen befindet er sich wieder auf dem Weg der Besserung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizeibeamten verließ der Vermisste am Samstag gegen 13:00 Uhr seinen Wohnsitz in Laatzens Stadtteil Rethen. Durch Hinweise aus der Bevölkerung konnte seine Spur bis nach Hannover nachverfolgt werden.

Tatsächlich befand sich der Vermisste bereits am selben Abend in einem Krankenhaus. Die Polizei erhielt jedoch davon erst am heutigen Montag (14.09.2020) Kenntnis.

Die Polizei suchte nach dem Mann und bat dabei mit Hilfe eines Fotos auch die Bevölkerung um Unterstützung. (wir haben berichtet). Sie bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach Camilj M. beteiligt haben.

Hinweis: Die Polizeidirektion Hannover ist verpflichtet, Fotos von Vermissten aus ihrem Internetportal zu entfernen. Aus diesem Grund wurde die Ursprungsmeldung gelöscht. /nzj, ahm

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Jessika Niemetz

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell