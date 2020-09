Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Rechts vor Links missachtet

Eine Rollerfahrerin brachte am Montag in Niederstotzingen ein 28-Jähriger zu Fall.

Wie die Polizei mitteilt, war die 17-Jährige gegen 17.30 Uhr mit dem Roller in der Gartenstraße in Richtung Breite Straße unterwegs. Aus dem dortigen Kreuzungsbereich fuhr der 28-Jährige heraus, ohne die Regel "Rechts vor Links" zu beachten. Die Jugendliche bremste, stieß aber dennoch gegen den Mercedes und stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07322/96530) ermittelt jetzt gegen den Autofahrer. Er soll bereits an der vorherigen Kreuzung die Vorfahrt missachtet haben. Der Sachschaden am Roller beträgt etwa 250 Euro. Am Auto entstand kein Sachschaden.

Die Vorfahrt nicht zu beachten ist eine der häufigsten Ursachen schwerer Unfälle, meldet die Polizei. Diese Unachtsamkeit sei häufig auf Eile zurückzuführen. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Denn wer in einen Unfall verwickelt ist, verliert viel Zeit, im schlimmsten Fall sein Leben. Deshalb mahnt die Polizei, sich mehr Zeit zu nehmen und lieber eine Minute später anzukommen als gar nicht.

