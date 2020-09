Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Polizei ahndet Verstöße

18 Fahrer waren am Montagmorgen in Göppingen nicht angeschnallt.

Ulm (ots)

Die Beamten kontrollierten in der Grabenstraße und stoppten dabei 18 Fahrer, die ohne Gurt unterwegs waren. Vier weitere benutzten das Handy. Am frühen Dienstag stoppte eine Polizeistreife einen betrunkenen Mann, der mit dem Pedelec in der Geislinger Straße in der falschen Richtung unterwegs war. Ein Test ergab, dass er mehr als das Erlaubte intus hatte. Deswegen musste der 43-Jährige eine Blutprobe abgeben und sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

Die Polizei mahnt zum Anlegen von Gurten, denn ein Sturz aus zehn Metern ist kaum zu überleben. Er entspricht aber einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Deshalb empfiehlt die Polizei, den Gurt immer anzulegen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

