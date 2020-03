Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Beim Abbiegen überholt

Am Samstag stießen in Merklingen ein Auto und ein Traktor zusammen.

Laut Polizeiangaben war gegen 14 Uhr ein Traktorfahrer im Wacholderweg unterwegs. Der Mann wollte mit seinem Fendt mit Anhänger nach links in einen Hof abbiegen. Zeitgleich wollte ihn Senior mit einem VW überholen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüfte die Fahrzeuge. Dabei fiel auf, dass am Anhänger der Blinker fehlte. Der Schaden am Auto dürfte rund 6.000 Euro betragen. Der am Traktor ist noch unklar.

