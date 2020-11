Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erneut schwerer Betrug durch Telefontrickbetrüger

Stuttgart-Vaihingen/-WeilimdorfStuttgart-Vaihingen/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben sich im Laufes des Mittwochs (18.11.2020) gegenüber einer 88 Jahre alten Frau als falsche Polizeibeamte ausgegeben und so mehrere Zehntausend Euro erbeuten können. Die 88-Jährige erhielt bereits am Dienstagabend (17.11.2020) gegen 21.00 Uhr den ersten Anruf einer Betrügerin. Am Telefon gab sich die Frau als falsche Polizistin aus, die vor einer vermeintlichen Einbrecherbande warnte. Angeblich hätten es die Diebe auf alleinstehende, ältere Menschen abgesehen. Im Laufe der Nacht erhielt die Seniorin nahezu stündlich Anrufe der Betrüger. Sie erkundigten sich nach dem Wohlbefinden der 88-Jährigen und wiesen immer wieder auf die Gefahr der vermeintlichen Einbrecher hin. Am Mittwochmorgen gaben die Anrufer vor, die Einbrecher hätten versucht, auf das Konto der Seniorin zuzugreifen. Letztendlich gelang es den Betrügern, die Frau davon zu überzeugen, dass ihre Ersparnisse auf der Bank nicht sicher seien. Sie rieten der Frau, das Geld einem Polizeibeamten zu übergeben, der es gleichzeitig auch auf seine Echtheit überprüfen würde. Die 88-Jährige hob im Laufe des Mittwochvormittags das Geld bei ihrer Bank ab und legte es, wie von den Betrügern gefordert, am Abend in einem Kuvert an ihrem Grundstückseingangstor ab. Von Seiten der Betrüger wurde ein persönlicher Kontakt aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie abgelehnt. Als im Laufe des Abends weitere Anrufe ausblieben, kamen der Frau Zweifel und sie vertraute sich ihrer Tochter an. Diese informierte umgehend die Polizei. Das Geld war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeholt worden.

Allein im Laufe des Mittwochs meldeten sich rund 70 Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Stadtgebiet bei der Polizei und gaben an, falsche Polizeibeamte hätten sie kontaktiert. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass die Anrufe auch in den nächsten Tagen anhalten werden. Die Polizei warnt daher eindringlich vor dieser perfiden Masche.

Zu einem weiteren Telefontrickbetrug kam es im Bereich Stuttgart-Weilimdorf. Am 11.11.2020 erhielt eine 64 Jahre alte Frau einen Anruf eines mutmaßlichen Betrügers. Der Mann gab vor, sie hätte bei einem Gewinnspiel über 80.000 Euro Bargeld gewonnen. Um den Gewinn zu erhalten, sollte die 64-Jährige Guthabenkarten erwerben. In den nachfolgenden Tagen kaufte die Frau mehrmals in Supermärkten und Drogeriegeschäften Karten im Wert von mehreren Tausend Euro und gab die Gutschein-Codes in späteren Telefonaten an den Anrufer weiter. Da der Betrüger ihr immer wieder einen höheren Gewinn in Aussicht stellte, versuchte die 64-Jährige am 18.11.2020 erneut Gutscheinkarten in einem Drogeriemarkt zu erwerben. Als Mitarbeiter die Frau auf ihren Kauf ansprachen, erkannten sie den Betrug und alarmierten noch vor Ort die Polizei. Insgesamt trat ein Schaden von mehreren Tausend Euro ein. Die Polizei hat in beiden Fällen ihre Ermittlungen aufgenommen.

