Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebinnen entblößen sich und flüchten- Zeugen gesucht

Stuttgart-UntertürkheimStuttgart-Untertürkheim (ots)

Drei unbekannte Frauen haben am Mittwoch (18.11.2020) Lebensmittel aus einem Geschäft an der Inselstraße gestohlen und sind anschließend, nachdem sie sich vor dem Filialleiter entblößt hatten, unerkannt geflüchtet. Die Frauen betraten gegen 11.30 Uhr das Geschäft an der Inselstraße. Während eine Täterin mutmaßlich die Umgebung beobachtete, nahmen ihre Komplizinnen Waren aus den Regalen und versteckten sie in einem Rock. Als das Trio das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, sprach der Filialleiter die Unbekannten an. Während eine der Frauen ihr T-Shirt hochhob, zog eine andere ihren Rock herunter, anschließend flüchteten alle drei unerkannt. Die Unbekannten sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt und mit langen Röcken bekleidet gewesen sein. Insbesondere eine Frau war offenbar auffällig dick. Die Täterinnen bedeckten ihre Gesichter mit Masken und Schals. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

