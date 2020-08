Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200803.7 Hemme: Brand eines Schuppens

Hemme (ots)

In der Nacht zum Samstag ist in Hemme ein gemauerter Schuppen in Flammen aufgegangen und komplett niedergebrannt. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 30.000 Euro belaufen.

Gegen 02.20 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu dem Gebäude im Gohweg aus, nachdem ein Bewohner des dazugehörigen Wohnhauses das Feuer gemeldet hatte. Er und seine Familie sowie das genannte Haus blieben unversehrt, während die Flammen den Schuppen, in dem unter anderem Fahrräder lagerten, zerstörten. Außerdem beschädigten sie ein Auto, das in unmittelbarere Nähe zum Brandobjekt geparkt war.

Brandursächlich dürfte nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen sein. Die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Merle Neufeld

