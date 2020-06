Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - E-Scooter-Fahrer nach Unfall geflüchtet

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - E-Scooter-Fahrer nach Unfall geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag gegen 13.15 Uhr in Aurich. Ein bislang Unbekannter fuhr mit einem E-Scooter auf dem Fuß- und Radweg der Fockenbollwerkstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung zur Schmiedestraße bog er nach rechts ab und stieß dabei mit einer entgegenkommenden Radfahrerin zusammen. Die 16 Jahre alte Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des E-Scooter fuhr davon, ohne sich um die verletzte Jugendliche zu kümmern. Bei dem E-Scooter handelte es sich vermutlich um einen schwarzen Elektroroller mit einem auffälligen Standbrett aus Holz. Der Fahrer soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine Baseballcap sowie einen schwarzen Rucksack getragen haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

