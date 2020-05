FW-MG: Schnittverletzung mit einer Kettensäge; Einsatz des Rettungshubschraubers

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Rheydt, 09.05.2020, 11:46 Uhr, Odenkirchener Straße (ots)

Heute Mittag verletzte sich eine männliche Person mit einer Kettensäge an der Hand. Aufgrund der Schwere der Verletzung forderte der Notarzt den Rettungshubschrauber (RTH) "Christoph 9" aus Duisburg an. Bereits nach wenigen Minuten wurde ein geeigneter Landeplatz auf dem Parkplatz der NEW´ an der Odenkirchener Straße ausgemacht. Dort landete der RTH sicher. Der Patient wurde damit zur weiteren Behandlung in die Unfallklinik der BG nach Duisburg geflogen.

Eingesetzt waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber aus Duisburg und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Bonn

