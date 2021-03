Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Optikergeschäft

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 10.3.2021, 18.00 Uhr, bis zum 11.3.2021, 09.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Optikergeschäft in der Hauptstraße. Die Täter drangen von der Rückseite in das Gebäude ein und entwendeten Brillen, Testgeräte und eine Kaffeemaschine. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Abtransport erfolgte vermutlich mit einem Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

