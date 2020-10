Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 22-jähriger landet vor Baum

Arnsberg (ots)

Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Mittwoch ein 22-jähriger Autofahrer von der Straße ab. Er erlitt schwere Verletzungen. Gegen 08.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Unfall auf der Landstraße 544 gerufen. Nach ersten Erkenntnissen war der Arnsberger von Herdringen in Richtung Hövel unterwegs. In einer Rechtskurve kam das Auto auf der nassen Fahrbahn von der Straße ab. Das Fahrzeug fuhr etwa 150 durch den angrenzenden Straßengraben, kollidierte mit zwei Leitpfosten und blieb letztlich vor einem Baum stehen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell