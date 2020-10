Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Frauen klauen

Arnsberg (ots)

Ein Mitarbeiter eines Drogeriemarkts im Brückencenter beobachtete am Dienstag um 15.50 Uhr drei Frauen beim Diebstahl. Die Frauen packten zunächst Kosmetikartikel in eine Tasche. Anschließend schleuste eine 14-jährige Arnsbergerin die Tasche an der Kasse vorbei. Die beiden 29- und 22-jährigen Frauen verließen anschließend nacheinander das Geschäft. Vor dem Geschäft wurde das Trio durch den Mitarbeiter angesprochen. Die Polizei nahm die Frauen mit zur Polizeiwache. Nach erfolgten Vernehmungen und erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden sie entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

