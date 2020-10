Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigung in Kapelle

Olsberg (ots)

Unbekannte Vandalen wüteten zwischen dem 14. und 20. Oktober in einer Kapelle auf einem Privatgelände auf der Straße "In der Liemecke". Die Kapelle ist in der Regel für Besucher geöffnet. Die Täter zerstörten zwei Blumengefäße sowie den Kopf einer Heiligenfigur. Mehrere Kerzen warfen sie auf den Fußboden. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

