Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl

Meschede (ots)

Korrekturmeldung (Tattag): Mit Gewalt sicherten zwei Ladendiebe am Montag ihre Beute. Sie konnten flüchten. Die beiden Männer betraten gegen 17.30 Uhr einen Supermarkt auf der Le-Puy-Straße. Hier füllten sie einen Rucksack mit Lebensmitteln. Als sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollten, wurden sie durch einen Mitarbeiter angesprochen. Hierbei kam es zu einer Auseinandersetzung. Die Männer schubsten den Mitarbeiter gegen ein Regal und flüchteten. Der Mitarbeiter blieb hierbei unverletzt. Eine direkt eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. Beschreibung der beiden Männer: 1. Person Etwa 20 bis 25 Jahre alt, kräftige Statur, helle kurze Haare, hellblaue Augen, circa 1,80 Meter groß, weiße Adidas Jacke mit schwarzen Streifen an den Ärmeln, schwarzer Rucksack, dunkle Schuhe, helle Schutzmaske 2. Person Etwa 25 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Kappe, schwarze Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe, schwarze Schutzmaske Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell