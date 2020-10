Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Aufgebrochener Zigarettenautomat

Arnsberg (ots)

Am Montagmorgen wurde der Polizei ein aufgebrochener Zigarettenautomat an der Straße "In der Sierpke" gemeldet. Anwohner hatten in der Nacht um 00.20 Uhr Geräusche auf der Straße gehört. Bei der Nachschau sahen sie einen jungen Mann. Dieser stieg als Beifahrer in ein Auto. Anschließend fuhr das Fahrzeug los. Erst am nächsten Morgen bemerkten die Anwohner den beschädigten Zigarettenautomaten. An das Geld oder die Zigaretten gelangten die Täter nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell