Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Auffahrunfall am Stauende mit zwei leichtverletzten Personen auf der Autobahn A8

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag kam es gegen 18:30 Uhr auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart zu einem Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Eine 62-jährige VW Fahrerin befuhr den linken Fahrstreifen und musste wegen eines Staus abbremsen. Eine hinter ihr fahrende 36-jährige Peugeot Fahrerin konnte ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Peugeot auf. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

