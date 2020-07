Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachbarschaftsstreit endet in Körperverletzung

Annweiler (ots)

Ein Nachbarschaftsstreit zwischen einem 54-Jährigen und einem 56-Jährigen endete am Abend des 11.07.2020 in einer handfesten Auseinandersetzung. Hintergrund des vorhergegangenen Disputs war die Nutzung des gemeinsamen Innenhofes. Als sich dann noch die Ehefrau eines Beteiligten einmischte, vielen dann auch diverse Beleidigungen. Fazit des Abends: drei leicht verletzte Personen und ein mit an Sicherheit grenzendes, angespanntes Nachbarschaftsverhältnis.

