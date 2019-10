Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Wieder Einbruch im Industriegebiet Degernau

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 09.10.2019, war wieder ein Betrieb im Gewerbegebiet von Wutöschingen-Degernau von einem Einbruch betroffen. Nach vergeblichen Einbruchsversuchen an zwei Fenster war der Täter über eine absichtlich beschädigte Scheibe eines dritten Fensters in ein Betriebsgebäude in der Unteren Mühlewiesen gelangt. In den Büroräumen wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Offenbar fiel dem Täter nichts Brauchbares in die Hände. Der entstandene Sachschaden am Gebäude liegt bei rund 500 Euro. Die Tatzeit konnte auf Mittwochabend, gegen 23:00 Uhr, eingegrenzt werden. Es dürfte ein Zusammenhang zu zwei weiteren Einbrüchen am vergangenen Wochenende bestehen. Die Polizei mahnt zur Wachsamkeit und bittet, verdächtige Beobachtungen sofort über die 110 zu melden. Die Ermittlungen führt die Ermittlungsgruppe Einbruch (Kontakt 07741 8316-0).

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell